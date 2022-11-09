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Із екслідером "Динамо" у складі: Хорватія оприлюднила заявку на ЧС-2022

9 листопада, 2022 середа
14:03
Спорт Домагой Віда

Колишній футболіст "Динамо" Домагой Віда потрапив до заявки збірної Хорватії на чемпіонат світу-2022 з футболу

Про це повідомляє Хорватський футбольний союз у twitter. 

Домагой Віда потрапив до списку із 26 футболістів, яких головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч бере до Катару. Влітку хорват перейшов з турецького "Бешикташа" до грецького АЕК. За "Динамо " він виступав з 2013 до 2018 року. 

За збірну Хорватії 33-річний Віда зіграв 99 матчів та забив 4 голи. У складі національної команди став віцечемпіоном світу-2018.  

Склад збірної Хорватії на ЧС-2022

Воротарі: Домінік Ліваковіч ("Динамо" Загреб), Івіца Івушіч ("Осієк"), Іво Грбіч ("Атлетико", Іспанія)

Захисники: Домагой Віда (АЕК, Греція ), Деян Ловрен ("Зеніт", Росія), Борна Барішіч ("Рейнджерс", Шотландія), Йосип Юрановіч ("Селтік"), Йоско Гвардіол ("Лейпциг", Німеччина), Борна Соса ("Штутгарт", Німеччина), Йосип Станісіч ("Баварія", Німеччина), Мартін Ерліч ("Сассуоло", Італія), Йосип Шутало ("Динамо" Загреб)

Півзахисники: Лука Модріч ("Реал", Іспанія), Матео Ковачіч ("Челсі", Англія), Марсело Брозовіч ("Інтер", Італія), Маріо Пашаліч ("Аталанта", Італія), Нікола Влашіч ("Торіно", Італія), Ловро Маєр ("Ренн", Франція), Крістіан Якіч ("Айнтрахт", Німеччина), Лука Сучіч ("Зальцбург", Австрія)

Нападники: Іван Перішіч ("Тоттенгем", Англія), Андрей Крамаріч ("Гоффенгайм", Німечина), Бруно Петковіч ("Динамо" Загреб), Міслав Оршіч ("Динамо" Загреб), Анте Будімір ("Осасуна", Іспанія), Марко Лівая ("Хайдук").

Хорватія на груповому раунді зіграє з Бельгією, Канадою та Марокко. 

Чемпіона світу-2022 відбуватиметься у Катарі з 20 листопада до 18 грудня. 

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футбол
Динамо
чемпіонат світу-2022
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