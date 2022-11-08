Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Збірна Бразилії оприлюднила склад на чемпіонат світу-2022

Збірна Бразилії оприлюднила склад на чемпіонат світу-2022

8 листопада, 2022 вiвторок
08:34
Спорт Неймар

Головний тренер збірної Бразилії Тіте назвав імена 26 футболістів, які зіграють на чемпіонаті світу-2022

Про це повідомляє Конфедерація футболу Бразилії

До заявки потрапили 16 футболістів, для яких чемпіонат світу буде першим у кар'єрі. На турнірі через травму не зіграє один з лідерів збірної Бразилії Філіппе Коутінью з англійської "Астон Вілли".  

Заявка збірної Бразилії на ЧС-2022

Воротарі: Аліссон ("Ліверпуль", Англія), Едерсон ("Манчестер Сіті", Англія), Вевертон ("Палмейрас"). 

Захисники: Тіагу Сілва ("Челсі", Англія), Маркіньос (ПСЖ, Франція), Даніло ("Ювентус", Італія), Алекс Теллес ("Севілья", Іспанія), Алекс Сандро ("Ювентус", Італія), Едер Мілітао ("Реал", Іспанія), Глейсон Бремер ("Ювентус", Італія), Дані Алвес ("Пумас", Мексика)

Півзахисники: Бруно Гімараес ("Ньюкасл", Англія), Каземіро ("Манчестер Юнайтед", Англія), Лукас Пакета ("Вест Гем", Англія), Фабінью ("Ліверпуль", Англія), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англія), Евертон Рібейро ("Фламенго")

Нападники: Неймар (ПСЖ, Франція), Вінісіус Жуніор ("Реал", Іспанія), Антоні ("Манчестер Юнайтед", Англія), Родріго ("Реал", Іспанія), Рішарлісон ("Тоттенгем", Англія), Рафінья ("Барселона", Іспанія), Габріел Мартінеллі ("Арсенал", Англія), Педро ("Фламенго"), Габріел Жезус ("Арсенал", Англія)

Бразилія на груповому раунді зіграє з Сербією, Швейцарією та Камеруном.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Неймар
чемпіонат світу-2022
Читайте також:
Андрій Піонтковський
5 листопада, 2022 субота
Виглядає так, що Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України, - Піонтковський
6 листопада, 2022 неділя
Путін у розмові з Макроном обговорив удар США по Хіросімі й Нагасакі, - Daily Mail
Джейк Салліван
7 листопада, 2022 понедiлок
Радник президента США Салліван провів таємні переговори щодо війни в Україні з оточенням Путіна, - WSJ
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.85
    Купівля 39.85
    Продаж 40.61
  • EUR
    Купівля 38.8
    Продаж 39.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
8 листопада
08:45
Микола Княжицький
Хто і чому штовхає Україну до "Мінська-3"
08:44
Ракетний удар
РФ вдарила ракетами по Запорізькій області, є пошкодження
08:30
Росія і далі вбиває цивільних
У Ямполі на Донеччині знайшли тіла ще чотирьох вбитих росіянами під час окупації цивільних
08:24
білоруські військові лукашенко
У Білорусі формують російсько-білоруське угруповання військ, - Генштаб 
08:14
гаубиця FH-70
Сили оборони відбили атаки росіян в районах 10 населених пунктів
07:56
На фото Збройні сили України
Українське військо уразило 17 районів зосередження ворога й 5 пунктів управління
07:56
Ворог продовжує активні обстріли Дінпропетровщини
Окупанти вночі гатили по Нікопольщині: понівечені будинки, підприємства й газовід
07:40
ЗСУ
ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів у Горлівці й Сватовому
07:11
Дональд Трамп
Дональд Трамп анонсував "велику заяву"
07:06
окупанти
Угруповання окупантів у Новософіївці поповнили підрозділом чеченців, а в Енергодарі посилюють контррозвідувальні заходи, - Генштаб
07:01
УПЛ: результати та розклад матчів 12-го туру чемпіонату України
06:45
путлер путін хуйло
В ISW назвали фігури, від яких залежний Путін
06:02
яхта Алішера Усманова
У Німеччині з яхти російського олігарха Усманова конфіскувала картини на €5 млн
06:01
Інтернет
Історичний мінімум. Росія серед лідерів у світовому рейтингу цензури інтернету
05:36
Bitcoin
Понад $3,3 млрд. У США в хакера конфіскували рекордну суму у біткоїнах
05:30
Ненсі Пелосі
Пелосі заявила, що напад на її чоловіка вплине на рішення про політичну кар'єру
05:09
Sukhoi Superjet авіакомпанії Red Wings
У Росії третій впродовж тижня інцидент з пасажирським літаком. Борт із Стамбула аварійно приземлився в Сочі
04:45
Китайський дрон Wing Loong-3
Дальність польоту понад 10 тис. км з вантажем у 2 тонни: Китай представив новий безпілотник
04:18
Джейк Салліван
Байден підтвердив переговори Саллівана з росіянами щодо війни в Україні та ядерної безпеки
03:51
На Півдні авіація ЗСУ завдала 8 ударів, а артилерія відпрацювала понад 180 вогневих завдань
03:23
Корабкль зі зерном з України у порту Сенегала
В Одеській ОВА переконані, що "зернова угода" буде продовжена 19 листопада
02:55
Міністри оборони США та Італії обговорили допомогу Україні та постачання систем ППО
02:28
Порти Росії потерпають від санкцій. Падіння товарообігу від 50 до 90%
02:01
G20
У Білому домі переконують Україну їхати на саміті G20, навіть якщо там буде РФ
01:34
США та Україна
У США підтримали названі Зеленським умови для переговорів з Росією
01:09
Оновлено
Мрія
"Антонов": у напрямку будівництва другої "Мрії" почалися конструкторські роботи
01:06
Лимтва надісляла в Україну партію генераторів
Литва надала Україні 13 генераторів, другу партію допомоги енергетикам уже готують до відправки
00:51
Свічка пам'яті
В Україні загинув доброволець зі США, воїн Інтернаціонального легіону
00:49
Молдова протести
Щонайменше третина дипломатів у Молдові пов'язані з ФСБ, - ЗМІ
00:24
Євген Пригожин
Безкарність корупціонерів при Путіну. Держдеп відповів на заяву Пригожина про втручання у вибори в США
00:01
світло
Протягом 8 листопада відключатимуть електроенергію в Києві й семи областях. Подробиці
2022, понедiлок
7 листопада
23:41
польща кордон
Будівництво стіни на кордоні з Калінінградом підтримує майже 64% поляків
23:23
Ексклюзив
Світлана Тихановська
Якщо Лукашенко визнає окуповані території частиною РФ, Захід має визнати Тихановську президенткою Білорусі, - член Сейму Польщі
23:05
Зеленський
Зеленський назвав умови "справжніх переговорів про мир" з Росією
23:00
без світла
Укренерго: Найскладніша ситуація – на Київщині й Харківщині, але до наступного тижня її, ймовірно, вдасться покращити
22:48
Володимир Зеленський
Донеччина залишається епіцентром божевілля окупантів – вони гинуть сотнями щоденно, – Зеленський
22:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Авіація РФ потрапила у реальні умови і отримала великі втрати. Колонка Сергія Згурця
22:16
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Україна має працювати із західними суспільствами": Княжицький прокоментував інформацію про схиляння Києва до переговорів з РФ
22:10
Нардепка Наталія Королевська 16 років приховувала нерухомість у Росії, – "Схеми"
22:01
Загарбники п'ять разів за день обстріляли Сумщину: пошкоджено ферму
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV