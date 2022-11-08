Про це повідомляє Конфедерація футболу Бразилії.

До заявки потрапили 16 футболістів, для яких чемпіонат світу буде першим у кар'єрі. На турнірі через травму не зіграє один з лідерів збірної Бразилії Філіппе Коутінью з англійської "Астон Вілли".

Заявка збірної Бразилії на ЧС-2022

Воротарі: Аліссон ("Ліверпуль", Англія), Едерсон ("Манчестер Сіті", Англія), Вевертон ("Палмейрас").

Захисники: Тіагу Сілва ("Челсі", Англія), Маркіньос (ПСЖ, Франція), Даніло ("Ювентус", Італія), Алекс Теллес ("Севілья", Іспанія), Алекс Сандро ("Ювентус", Італія), Едер Мілітао ("Реал", Іспанія), Глейсон Бремер ("Ювентус", Італія), Дані Алвес ("Пумас", Мексика)

Півзахисники: Бруно Гімараес ("Ньюкасл", Англія), Каземіро ("Манчестер Юнайтед", Англія), Лукас Пакета ("Вест Гем", Англія), Фабінью ("Ліверпуль", Англія), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англія), Евертон Рібейро ("Фламенго")

Нападники: Неймар (ПСЖ, Франція), Вінісіус Жуніор ("Реал", Іспанія), Антоні ("Манчестер Юнайтед", Англія), Родріго ("Реал", Іспанія), Рішарлісон ("Тоттенгем", Англія), Рафінья ("Барселона", Іспанія), Габріел Мартінеллі ("Арсенал", Англія), Педро ("Фламенго"), Габріел Жезус ("Арсенал", Англія)

Бразилія на груповому раунді зіграє з Сербією, Швейцарією та Камеруном.

7 листопада збірна Аргентини оголосила розширений склад на чемпіонат світу-2022.

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