Із Лисичанська за добу евакуювали 16 людей, троє з них - діти
З Лисичанська на Луганщині 9 червня поліція, волонтери та рятувальники евакуювали 16 людей, зокрема трьох дітей
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
За його словами, уже понад місяць евакуйовуватися з Луганщини небезпечно. Проте залишатися в області ще ризикованіше.
"Так, лише за учора співробітниками національної поліції, рятувальниками та волонтерами евакуйовані 16 жителів Лисичанська, серед яких троє малолітніх дітей. Поліцейські протягом дня підвозили бажаючих до визначеного місця евакуації, звідки спеціальним транспортом їх було доправлено до Донецької області", - наголосив Сергій Гайдай.
- 9 червня Сергій Гайдай розповів, що безпосередньо в Лисичанську чи на його околицях боїв немає, однак росіяни сильно обстрілюють місто. Навіть в укриттях перебувати небезпечно.
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