Росіяни потужно обстрілюють Лисичанськ, небезпечно перебувати навіть в укриттях, - Гайдай

Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Обстрілюють дуже потужно Лисичанськ. Враховуючи те, що вони не знаходяться поруч, то обстрілюють місто з дуже великого калібру (203-й, 240-й), а також бронебійними снарядами, які пробивають навіть бетон, укриття не рятують.

Найзапекліші бої тривають в Сєверодонецьку. Росіяни вже відзвітували про захоплення міста, але їхні солдати чомусь досі гинуть в Сєверодонецьку, чомусь відтягнули звідти свої підрозділи з бурятами після великих втрат. Далі просто займаються брехнею-пропагандою", – сказав Гайдай.

Втрати серед захисників України голова Луганської ОВА озвучити відмовився. Але зазначив, що якщо порівнювати втрати, то з російського боку вони набагато більші. Гайдай також згадав, що особлива увага українських військових прикута зараз до річки Сіверський Донець.

Нагадаємо, за добу на Луганщині загинуло 4 цивільні, ще 6 отримали поранення

"Зараз спекотна погода, рівень води у річці Сіверський Донець впав. Тому слідкуємо за переміщенням росіян – може вони знову спробують влаштувати переправу, щоб перекинути техніку та особовий склад через річку", – зазначив Гайдай.