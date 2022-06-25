Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Співробітниками національної поліції, рятувальниками Луганщини та волонтерами 24 червня до Дніпра евакуйовані 17 мешканців Лисичанська", - наголосив він.

Одна родина виїхала на особистому транспорті у складі евакуаційної колони.

24 червня на Луганщині росіяни обстріляли "Азот", Склопластик, убили чоловіка. Також було ушпиталено трьох поранених раніше, зокрема дітей

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