Із Луганщини 24 червня евакуювали 17 цивільних
Із Лисичанська на Луганщині 24 червня поліція, волонтери й рятувальники евакуювали 17 людей до Дніпра
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Співробітниками національної поліції, рятувальниками Луганщини та волонтерами 24 червня до Дніпра евакуйовані 17 мешканців Лисичанська", - наголосив він.
Одна родина виїхала на особистому транспорті у складі евакуаційної колони.
- 24 червня на Луганщині росіяни обстріляли "Азот", Склопластик, убили чоловіка. Також було ушпиталено трьох поранених раніше, зокрема дітей
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