Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

До Дніпропетровської дитячої обласної лікарні ушпиталили родину з Малорязанцевого, зокрема дітей 2021 та 2016 років народження. Усі троє людей отримали поранення 23 червня. Зараз їм надають висококваліфіковану допомогу.

"24 червня росіяни атакували промзону Сєверодонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто. По Лисичанську завдали авіаудар. Сєверодонецьк потерпав від артилерії. Зокрема, села Синецький та Павлоград, територія Сєверодонецького об’єднання "Азот" та Склопластика. Також обстріляні Вовчоярівка, Білогорівка та Лоскутівка", - наголосив Сергій Гайдай.

У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового росіяни проводять штурм, щоб витиснути українські підрозділи звідти.

"Крім того, вчора в Лисичанську знайдено тіло чоловіка без ознак життя, який потрапив під ворожий обстріл", - зауважив голова Луганської ОВА. ​24 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти збільшили кількість авіанальотів на Луганщині в районі Лисичанська й Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебуває під ворожим вогнем.

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