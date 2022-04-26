Із Луганщини 26 квітня евакуйовано 95 мирних жителів, - Гайдай
За добу 26 квітня із території Луганської області успішно евакуйовано 95 мирних жителів
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, 95 жителів Луганщини були успішно вивезені у напрямку більш безпечних регіонів. Евакуація відбулася із пʼяти населених пунктів.
Зокрема, із Лисичанська виїхали 48 місцевих жителів, ще 17 - із Рубіжного. Із Гірського автобуси забрали 9 людей, один з яких особа з інвалідністю.
Із Попасної врятовано 20 людей.
Очільник ОДА повідомляє, що евакуація продовжуватиметься.
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