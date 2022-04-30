Із музею в окупованому Мелітополі рашисти вивозять скіфське золото
З Мелітопольського краєзнавчого музею окупанти викрали колекцію скіфського золота. Сьогодні, 30 квітня, "експерт" з Криму має оцінити експонати
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у facebook.
"Наш краєзнавчий музей повністю розграбовується. Наше скіфське золото під загрозою вивозу з Криму. Сьогодні, 30 квітня, туди привезуть експерта, який має його оцінити. Я так розумію, що оцінка буде відбуватись наступним чином: якщо воно йому сподобається, то скіфське золото буде вкрадено", – заявив він.
Водночас Федоров висловив надію, що історію Мелітополя буде збережено і відразу після звільнення міста їм вдасться вдихнути нове життя у місцевий краєзнавчий музей.
- Додамо, у тимчасово окупованому Мелітополі рашистські окупаційні війська планують на базі українського Ощадбанку запустити роботу Сбербанку Росії і ввести в обіг рублі.
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