Із музею в окупованому Мелітополі рашисти вивозять скіфське золото

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у facebook.



"Наш краєзнавчий музей повністю розграбовується. Наше скіфське золото під загрозою вивозу з Криму. Сьогодні, 30 квітня, туди привезуть експерта, який має його оцінити. Я так розумію, що оцінка буде відбуватись наступним чином: якщо воно йому сподобається, то скіфське золото буде вкрадено", – заявив він.

Водночас Федоров висловив надію, що історію Мелітополя буде збережено і відразу після звільнення міста їм вдасться вдихнути нове життя у місцевий краєзнавчий музей.

Додамо, у тимчасово окупованому Мелітополі рашистські окупаційні війська планують на базі українського Ощадбанку запустити роботу Сбербанку Росії і ввести в обіг рублі.