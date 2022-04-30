У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі, - Запорізька ОВА
У тимчасово окупованому Мелітополі рашиські окупаційні війська планують на базі українського "Ощадбанку" запустити роботу "Сбербанку Росії" і ввести в обіг рублі
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі. Для реалізації свого плану вчора вони збирали колишніх співробітників банківської системи, які стали колаборантами. Окупанти планують відправити їх у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії»". – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що противник продовжує проводити наступальні дії у східних районах області. Ворог активно атакує у напрямку Гуляйполя та населених пунктів району на кордоні з Донецькою областю. Втім українські воїни гідно тримають оборону і завдають удари у відповідь. Так, один із підрозділів Сил оборони Запорізького краю у небі над Малою Токмачкою підбив ворожий літак.
- Нагадаємо, під Мелітополем воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили важливий інфраструктурний об'єкт в тилу ворога на півдні України і сповільнили забезпечення ворожих підрозділів з кримського напрямку
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