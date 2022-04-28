Стратегічний міст на тимчасово окупованій території під Мелітополем підірвали воїни українських ССО
Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили важливий інфраструктурний об'єкт в тилу ворога на півдні України і сповільнили забезпечення ворожих підрозділів з кримського напрямку
Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Зруйнований міст – результат роботи групи Руху опору ССО України. Для росіян це був важливий логістичний об'єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Саме тут ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із кримсього півострова на материкову частину України – в райони, окуповані росіянами", - йдеться у повідомленні.
Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Полог, Токмака та Маріуполя.
"Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддаєтся ремонту у разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об'єкта. Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України", - зазначає командування ССО.
- Відзначимо, що міст в смт. Якимівка Мелітопольського району було знищено сьогодні, 28 квітня, близько 8-ї ранку.
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