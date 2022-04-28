Біля Мелітополя підірвали залізничний міст, яким окупанти доставляли з Криму зброю та паливо, - ЗМІ

За інформацією місцевого видання РІА-Мелітополь, було підірвано залізничний міст, яким окупанти доставляють зброю та паливо для військової техніки з АР Крим.

"За словами місцевих жителів, у орків розпочалася паніка. Міст був оточений. Російські військові уважно оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів", - пишуть у виданні.



Речник голови Одеської ОВА Сергій Братук підтвердив цю інформацію, написавши, що "близько 8 ранку ранку відбулася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району".

Відзначимо, що у тимчасово окупованому Мелітополі діють місцеві партизани, зокрема, 22 квітня повідомлялося, що вони самотужки ліквідували уже близько сотні російських військових

Нагадаємо, в окупованому Мелітополі Росія викрала болгарського консула

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