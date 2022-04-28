Біля Мелітополя підірвали залізничний міст, яким окупанти доставляли з Криму зброю та паливо, - ЗМІ
Сьогодні, 28 квітня, близько 8-ї ранку, в смт Якимівка Мелітопольського району прогримів вибух
За інформацією місцевого видання РІА-Мелітополь, було підірвано залізничний міст, яким окупанти доставляють зброю та паливо для військової техніки з АР Крим.
"За словами місцевих жителів, у орків розпочалася паніка. Міст був оточений. Російські військові уважно оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів", - пишуть у виданні.
Речник голови Одеської ОВА Сергій Братук підтвердив цю інформацію, написавши, що "близько 8 ранку ранку відбулася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району".
Відзначимо, що у тимчасово окупованому Мелітополі діють місцеві партизани, зокрема, 22 квітня повідомлялося, що вони самотужки ліквідували уже близько сотні російських військових
- Нагадаємо, в окупованому Мелітополі Росія викрала болгарського консула
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