Мелітопольські партизани самотужки ліквідували близько сотні російських військових, - мер

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у етері Національного телемарафону.

За попередніми даними Головного управління розвідки Міноборони, мелітопольськими партизанами було самотужки знищено близько 100 російських окупантів. Мелітопольці чинять опір ворогу із перших днів війни.



Крім того, Федоров інформує, що військові РФ проводять у тимчасово окупованому Мелітополі перепис населення. Мета цього заходу - примусова мобілізація чоловіків до російської армії.

Також повідомляється, що про проведення так званого референдуму на окупованих територіях поки мова не йде, оскільки у російський військових немає жодної підтримки серед населення.

Також за словами мера, солдати РФ щодня викрадають мирних жителів Мелітополя. Крім того, у російському полоні більше місяця знаходиться голова Мелітопольської районної ради Сергій Прийма. Як стало відомо, полонених людей росіяни катують.