В окупованому Мелітополі Росія викрала болгарського консула
У тимчасово окупованому Мелітополі російські воєнні продовжують діяти, як терористи, і викрали болгарського дипломата
Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".
Федоров розповів, що у Мелітополі росіяни влаштували терор бізнесменів та мирного населення.
"Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів. Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії", - заявив Іван Федоров.
За звільнення викрадених росіяни вимагають винагороду.
- 13 квітня президент Болгарії Румен Радєв у Португалії закликав провести міжнародне розслідування, щоб визначити, чи застосовувалася хімічна зброя в Маріуполі.
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