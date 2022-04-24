В окупованому Мелітополі Росія викрала болгарського консула

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив в етері телемарафону "Єдині новини".



Федоров розповів, що у Мелітополі росіяни влаштували терор бізнесменів та мирного населення.



"Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів. Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії", - заявив Іван Федоров.



За звільнення викрадених росіяни вимагають винагороду.

13 квітня президент Болгарії Румен Радєв у Португалії закликав провести міжнародне розслідування, щоб визначити, чи застосовувалася хімічна зброя в Маріуполі.

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