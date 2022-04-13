Болгарія хоче міжнародного розслідування застосування хімічної зброї в Маріуполі
Президент Болгарії Румен Радєв у Португалії закликав провести міжнародне розслідування, щоб визначити, чи застосовувалася хімічна зброя в Маріуполі
Про це повідомляє BNR.
Факт ймовірного застосування хімічної зброї у Маріуполі має бути розслідуваний, причому на міжнародному рівні, - заявив президент Болгарії під час офіційного візиту до Лісабона.
Водночас він дуже обережно прокоментував можливості участі НАТО у війні Росії проти України. "Це надзвичайно делікатне питання! Ми вже маємо чіткі заяви генерального секретаря Альянсу, чіткі заяви президента Байдена та інших лідерів про те, що втручання НАТО в Україну створює величезний ризик третьої світової війни. Велике занепокоєння викликає ця війна, щоб не перерости в ядерний конфлікт", – сказав Радєв.
Болгарський президент загострив увагу й на інші наслідки російської агресії. "Ми вже говоримо про продовольчу кризу. Росія та Україна – найбільші експортери зернових, і коли через війну неможливо забезпечити поставки, ми всі можемо уявити, що станеться з низкою регіонів світу; що станеться з міграційною кризою, яка, безсумнівно, буде розвиватися в майбутньому, якщо ми не знайдемо рішення цієї проблеми найближчим часом".
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