English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Болгарія хоче міжнародного розслідування застосування хімічної зброї в Маріуполі

Болгарія хоче міжнародного розслідування застосування хімічної зброї в Маріуполі

13 квітня, 2022 середа
00:53
Світ Румен Радєв і Марсело Ребелу де Соуза

Президент Болгарії Румен Радєв у Португалії закликав провести міжнародне розслідування, щоб визначити, чи застосовувалася хімічна зброя в Маріуполі

Про це повідомляє BNR.

Факт ймовірного застосування хімічної зброї у Маріуполі має бути розслідуваний, причому на міжнародному рівні, - заявив президент Болгарії під час офіційного візиту до Лісабона.

Водночас він дуже обережно прокоментував можливості участі НАТО у війні Росії проти України. "Це надзвичайно делікатне питання! Ми вже маємо чіткі заяви генерального секретаря Альянсу, чіткі заяви президента Байдена та інших лідерів про те, що втручання НАТО в Україну створює величезний ризик третьої світової війни. Велике занепокоєння викликає ця війна, щоб не перерости в ядерний конфлікт", – сказав Радєв.

Болгарський президент загострив увагу й на інші наслідки російської агресії. "Ми вже говоримо про продовольчу кризу. Росія та Україна – найбільші експортери зернових, і коли через війну неможливо забезпечити поставки, ми всі можемо уявити, що станеться з низкою регіонів світу; що станеться з міграційною кризою, яка, безсумнівно, буде розвиватися в майбутньому, якщо ми не знайдемо рішення цієї проблеми найближчим часом". 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Маріуполь
Болгарія
війна з Росією
хімічна атака
продовольча криза
Читайте також:
Карл Негаммер
12 квітня, 2022 вiвторок
Путін у розмові з канцлером Австрії сказав, що "було б краще, якби війна скоріше закінчилася"
Путін
11 квітня, 2022 понедiлок
Буде розвал Російської Федерації - того, що лишилося від Радянського Союзу. Путін програє війну Україні, - посол Пєкло
зброя автомат ак
12 квітня, 2022 вiвторок
Росія отримала військову техніку і боєприпаси з Іраку, ввезені контрабандною через Іран, - The Guardian
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
13 квітня
00:47
Карім Бензема
"Реал" програв "Челсі" у драматичному матчі, але врятувався від вильоту з Ліги чемпіонів
00:39
санкції проти Росії
Аргентина і Чилі припинили постачання літію до Росії
00:34
monobank
У березні Monobank отримав 548,2 млн грн збитку
00:27
Віктор Медведчук
Пропоную РФ обміняти цього вашого "вояку" на наших хлопців і дівчат у полоні, - Зеленський про Медведчука
00:22
Буча після звільнення, Київщина
На Київщині знайшли понад 720 жертв росіян, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти, - МВС
00:14
Роберт Левандовські, Ліга чемпіонів
"Вільярреал" сенсаційно вибив "Баварію" з Ліги чемпіонів
00:11
Азов
У Маріуполі оточені морські піхотинці змогли об'єднатися з бійцями "Азова"
00:06
На Сумщині подружжя звільнили з полону окупантів, - ОВА
2022, вiвторок
12 квітня
23:47
Олаф Шольц
Штайнмаєр не бажаний гість, Київ був би радий Шольцу, - посол України в Німеччині
23:27
Денис Шмигаль
Шлях до кандидата на вступ в ЄС: Україна почала працювати над опитувальником, - Шмигаль
23:17
Літак Романа Абрамовича
Втекли в Дубаї і потрапили в пастку. В ОАЕ застрягли десятки літаків підсанкційних російських олігархів
23:16
прапор України
"Щоб захистити майбутнє, країну, увесь світ". Українські зірки записали звернення до людей планети
23:02
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков
Аваков запропонував обміняти Медведчука на всіх цивільних та військових, хто є у Маріуполі
23:02
Ентоні Блінкен
США поки не підтверджують використання армією РФ хімзброї в Україні, - Блінкен
22:53
Nokia
Nokia, Huawei, та SAS Institute пішли з Росії, - Мінцифри
22:33
Людмила Денісова
Окупанти захопили судно під прапором Ліберії, - Денісова
22:32
Ентоні Блінкен
"Зневажаючи людське життя та гідність, Кремль відновив віру людей, що є права людини", - Блінкен
22:21
вертоліт
Захисники Донбасу відбили 6 атак ворога, знищили 2 авто, 3 артсистеми, 1 гвинтокрил та 2 БПЛА, - штаб ООС
22:21
Михайло Подоляк
Медведчуку, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці, бо у РФ його обов'язково ліквідують, - Подоляк
22:08
ФІФА
Росію викинули з ЧС-2022: CAS відхилив апеляцію РФС на рішення ФІФА
22:07
Владімір Путін
У Путіна образа переросла в параною і він вирішив знову напасти на Україну, - Макрон
21:52
Оновлено
стрілянина у метро Нью-Йорк
У Нью-Йорку в ранкову годину пік сталася стрілянина у метро, постраждали 13 людей
21:49
Знищений Ізюм
Окупований Ізюм на межі виживання, - Людмила Денісова
21:38
Один з найвідоміших сучасних архітекторів світу Норман Фостер готовий брати участь у відновленні Харкова, - міськрада
21:33
РФ завдала ракетного удару по Миргороду на Полтавщині
21:13
СБУ затримала Медведчука
СБУ затримала Медведчука
21:11
Давид Арахамія
Арахамія спростував слова Лаврова про зміну позицій України на переговорах
21:07
На антарктичному "фронті" все спокійно: 27-ма експедиція прийняла станцію "Академік Вернадський", а 26-та повертається додому
21:07
хімічна атака
Щоб запобігти "хімічним провокаціям", влада вивезла з Луганщини весь хлор, - голова ОВА
21:00
нафта
На фоні санкцій видобуток нафти у Росії впав нижче мінімального рівня в період пандемії, - Reuters
20:50
Дмитро Муратов
"Новая газета" розповіла про ймовірних підозрюваних, які напали на її головного редактора Дмитра Муратова
20:46
Німеччина може не покликати Індію на саміт G7 через мовчання щодо України, - Bloomberg
20:43
The Hardkiss
The Hardkiss записав пісню "Як ти?", кошти від прослуховувань підуть на допомогу ЗСУ
20:29
Пентагон
США готові відправити до України зброю, для якої потрібне навчання військових, - CNN
20:29
Маріуполь
У Маріуполі, за попередніми підрахунками, загинуло близько 22 тис. людей, – голова Донецької ОВА
20:19
Школа
Вільнюський муніципалітет звільнятиме педагогів, які підтримують Росію
20:14
На Луганщині через обстріли пошкоджено 8 приватних житлових будинків та 6 господарчих споруд, - Сергій Гайдай
20:13
евакуація з Ворзеля
12 квітня гуманітарними коридорами вдалось евакуювати 2671 людину, - Верещук
20:00
“Боротьба за Україну”. Київський безпековий форум. НАЖИВО
19:59
Маріуполь
З Маріуполя депортували понад 33 тис. людей, - мер
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV