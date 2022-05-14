Про це в телеграмі написав очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Протягом тривалого періоду евакуація із Сєвєродонецька була вкрай небезпечною. І от, нарешті, вдалося! 17 жителів міста вже в безпеці. Серед них і троє дітей", - наголосив він.

14 травня з Попаснянської громади на Луганщині евакуювали вісьмох людей, зокрема трьох дітей, і завезли туди гумдопомогу.

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