Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у фейсбуці.

За його словами, упродовж останніх днів окупанти постійно обстрілюють Попаснянську громаду, зокрема завдають авіаударів. Люди майже не виходять на вулицю та живуть у підвалах. Щодна росіяни руйнують велику кількість будинків. За 14 травня знищено п'ять будинків у Врубівці й 11 - у Комишувасі.

"Сьогодні наші мужні попасняни на евакуаційному транспорті змогли прорватися до цих двох сіл, завезли гумвантажі та забрали з Врубівки три дитини та п’ятеро дорослих", - наголосив Сергій Гайдай.

У Попасній рашисти полюють на мирних жителів.

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