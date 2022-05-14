В Попасній рашисти полюють на мирних жителів

Про це пише у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Відомо, що депортують попаснянців до окупованих Первомайська та Стаханова.

"У захопленій Попасній орки оголосили полювання на мирних мешканців. Бойовики обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані ще у 2014 році території – до Первомайська та Стаханова.

Людей утримують проти їхньої волі. Родичі не можуть з ними зв‘язатися. Що відбувається з попаснянами, які перебувають у загарбників – невідомо.

Місто зруйноване вщент. Під окупацією залишилися більше півтори тисячі мешканців, які виїжджати не схотіли", – пише Сергій Гайдай.

Росіяни зруйнували більше 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Відразу за містом Попасна окупанти знищують й прилеглі населені пункти, - інформується 14 травня.

8 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові відійшли від міста Попасна на більш міцні позиції.

Відомо, що 5-6 травня російська армія намагалась оточити місто Попасна Луганської області та взяти його в кільце.

Раніше голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що російські війська намагаються штурмувати місто Сєвєродонецьк Луганської області з кількох напрямків.

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