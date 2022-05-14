В Попасній рашисти полюють на мирних жителів
Жителів Попасної, що на Луганщині, російські військові примусово депортують. В окупованому місті залишилося понад 1,5 тис. жителів, які не хотіли виїжджати
Про це пише у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Відомо, що депортують попаснянців до окупованих Первомайська та Стаханова.
"У захопленій Попасній орки оголосили полювання на мирних мешканців. Бойовики обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані ще у 2014 році території – до Первомайська та Стаханова.
Людей утримують проти їхньої волі. Родичі не можуть з ними зв‘язатися. Що відбувається з попаснянами, які перебувають у загарбників – невідомо.
Місто зруйноване вщент. Під окупацією залишилися більше півтори тисячі мешканців, які виїжджати не схотіли", – пише Сергій Гайдай.
- Росіяни зруйнували більше 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Відразу за містом Попасна окупанти знищують й прилеглі населені пункти, - інформується 14 травня.
- 8 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові відійшли від міста Попасна на більш міцні позиції.
- Відомо, що 5-6 травня російська армія намагалась оточити місто Попасна Луганської області та взяти його в кільце.
- Раніше голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що російські війська намагаються штурмувати місто Сєвєродонецьк Луганської області з кількох напрямків.
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