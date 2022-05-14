Росіяни зруйнували більше 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначає, що приблизно таку кількість житла в цих громадах Україна втрачає щодня. Слідом за Попасною російські терористи знищують і прилеглі села.

"Їм не потрібні люди та їх домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю. Половина із 30 обстрілів протягом 13 травня зафіксована саме там. Зранку мали щонайменше п’ять зруйнованих будинків у Троїцькому, п’ять – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень: п’ять – у Новозванівці, п’ять – у Врубівці, 10 – у Золотому. Ближче до вечора: по п’ять у Тошківці та Катеринівці", - йдеться в повідомленні.



У Лисичанську в результаті артилерійського обстрілу росіян зазнала руйнувань адміністративна будівля заводу гумових технічних виробів.

Нагадаємо, окупанти 31 раз за добу обстріляли Луганщину. Знищено майже 60 будинків, загинув чоловік. Росіяни зосереджені на встановленні повного контролю над Рубіжним. Вони знищили міст, який першим відбудували на Луганщині після звільнення від окупантів у 2014 році. Транспортного сполучення між Сєвєродонецьком і Лисичанськом більше немає.

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