Про це в телеграмі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни штурмують Гірську та Попаснянську громади: зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст в Рубіжному. Також стало відомо про двох загиблих через обстріли ворога. Несумісні із життям поранення чоловік із Лисичанська отримав 11 травня ввечері. А от у лікарні в Дніпрі нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, який перебував у вкрай важкому стані. 31 раз росіяни відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганщини протягом 12 травня", - наголосив він.

У Сєвєродонецьку окупанти пошкодили сім багатоповерхівок, у Лисичанську - одну. Найбільше постраждали Попаснянська та Гірська громади, адже там росіяни вели штурмові дії в напрямку Оріхового й у районі Комишувахи. Успіху в просуванні загарбники не мали однак зруйнували 15 будинків у Врубівці, 12 - у Золотому, 11 - у Комишувасі, шість - у Тошківці, чотири - у Троїцькому та ще дев’ять по інших селах Попаснянської громади. Також удень 12 травня ДСНС загасили пожежу на складі з вугіллям в Лисичанську.

Росіяни зосереджені на встановленні повного контролю над Рубіжним. Вони знищили міст, який першим відбудували на Луганщині після звільнення від окупантів у 2014 році. Транспортного сполучення між Сєвєродонецьком і Лисичанськом більше немає.

"За вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів вже вдруге. Спочатку у липні 2014-го і от тепер. Минулого разу вже в березні 2015-го міст відновили. А з літа 2014-го, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ були визволені, і до відкриття відбудованого об'єкту, всі бажаючі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими", - зауважив Сергій Гайдай.

На Луганщині й Донеччині 12 травня ЗСУ відбили 18 ворожих атак, знищили 13 танків, вісім артилерійських систем, 27 одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів окупантів. ППО збила російські багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та чотири БПЛА "Орлан-10".

12 травня на Луганщині десантники збили черговий російський вертоліт Мі-24.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb