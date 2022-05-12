Десантники на Луганщині збили черговий російський вертоліт Мі-24
Стрілець-зенітник 81-ї бригади Десантно-штурмових військ збив російський вертоліт Мі-24
Про це повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Сьогодні, 12 травня, на Луганщині стрілець-зенітник 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України виявив групу з чотирьох вертольотів противника, та з ПЗРК "Stinger" збив ведучого другой пари", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника.
Відзначимо, що, згідно з офіційною статистикою ЗСУ, це вже 161 ворожий гвинтокрил, ліквідований українськими вояками.
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