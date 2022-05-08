Українські військові відійшли від Попасної на міцніші позиції, - голова Луганської ОВА

Про це Гайдай написав у telegram.

"Всі вільні населені пункти Луганщини є гарячими точками. Прямо зараз тривають стрілецькі бої в Білогорівці, Воєводівці та в напрямку Попасної. Наші війська відійшли від Попасної. ЗСУ перебувають зараз на більш міцних позиціях, які підготували завчасно. Плани рашистів захопити повністю Луганську область до 9 травня нездійсненні", - написав Гайдай.

Міський голова Попасної Микола Ханатов заявив, що російська армія намагається оточити місто.

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