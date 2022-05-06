Сєвєродонецьк майже оточений, окупанти намагаються штурмувати місто з кількох напрямків, - очільник ВЦА Стрюк
Російські війська намагаються штурмувати місто Сєвєродонецьк Луганської області з кількох напрямків
Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк у ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Місто майже оточене військами РФ і "ЛНР", намагаються штурмувати місто за декількома напрямками", - сказав він.
За словами Стрюка, ця інформація не мотивує мешканців на виїзд з міста, темпи евакуації суттєво знизилися.
"Десь до десяти людей на день, яких вдається вмовити виїхати. У місті залишається близько 15 тис. населення, яке не виїжджає", - зазначив очільник ВЦА.
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