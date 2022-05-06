Сєвєродонецьк майже оточений, окупанти намагаються штурмувати місто з кількох напрямків, - очільник ВЦА Стрюк

Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк у ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Місто майже оточене військами РФ і "ЛНР", намагаються штурмувати місто за декількома напрямками", - сказав він.

За словами Стрюка, ця інформація не мотивує мешканців на виїзд з міста, темпи евакуації суттєво знизилися.

"Десь до десяти людей на день, яких вдається вмовити виїхати. У місті залишається близько 15 тис. населення, яке не виїжджає", - зазначив очільник ВЦА.