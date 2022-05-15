Із Сєвєродонецька сьогодні під обстрілом евакуювали 10 людей, зокрема чотирьох дітей
Протягом 15 травня із Сєвєродонецька, попри обстріли, евакуювали 10 цивільних, зокрема чотирьох дітей і двох маломобільних людей
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Евакуація з Сєвєродонецька: вивезли 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних", - зазначив він.
У місті росіяни лякають людей, руйнують будинки. Охочих евакуюватися більшає.
"Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці", -наголосив Сергій Гайдай.
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