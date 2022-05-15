Ворог з артилерії 11 разів обстріляв 14 травня Сєвєродонецьк, поранено 9 людей

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню. Лише за вчорашній вечір 9 поранених цивільних!" – написав Гайдай.

Загалом за минулу добу Росія здійснила 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку.

"Гатили по житловим будинкам, хімзаводу, технікуму та лікарні. Лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста", – зазначив Гайдай.

Поранені отримали медичну допомогу у тій самій розбитій лікарні: попри обстріли медичний заклад продовжує роботу, підкреслили в ОВА.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі: пошкоджено будинки й гаражі.

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