Ворог з артилерії 11 разів обстріляв 14 травня Сєвєродонецьк, поранено 9 людей
Окупанти 14 травня обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку, загалом по місту завдали 11 артударів
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Рашисти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню. Лише за вчорашній вечір 9 поранених цивільних!" – написав Гайдай.
Загалом за минулу добу Росія здійснила 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку.
"Гатили по житловим будинкам, хімзаводу, технікуму та лікарні. Лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста", – зазначив Гайдай.
Поранені отримали медичну допомогу у тій самій розбитій лікарні: попри обстріли медичний заклад продовжує роботу, підкреслили в ОВА.
- Нагадаємо, окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі: пошкоджено будинки й гаражі.
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