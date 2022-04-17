Із Сєвєродонецька й Лисичанська евакуювали 33 людей, попри порушення росіянами режиму "тиші", - Луганська ОВА
17 квітня вдалося евакуювати 27 мешканців Лисичанська та шістьох людей із Сєвєродонецька, попри відсутність гумкоридорів через російські обстріли
Про це повідомила Луганська ОВА.
Очільник ОВА Сергій Гайдай зазначив, що домовитися з окупантами про припинення вогню для евакуації не змогли, тому 17 квітня гуманітарні коридори не працюють.
"Але ж лисичани чекали на порятунок більше доби! І, попри всі думки про небезпеку, вони вже прямують до Дніпра. Через декілька годин ці люди повернуться до життя в тиші. Як і шестеро мешканців Сєвєродонецька, які також вже виїхали з області. Евакуація триває", - наголосив Сергій Гайдай.
- Нагадаємо, через російські обстріли 17 квітня не працюватиме жоден гуманітарний коридор.
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