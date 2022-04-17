Із Сєвєродонецька й Лисичанська евакуювали 33 людей, попри порушення росіянами режиму "тиші", - Луганська ОВА

Про це повідомила Луганська ОВА.



Очільник ОВА Сергій Гайдай зазначив, що домовитися з окупантами про припинення вогню для евакуації не змогли, тому 17 квітня гуманітарні коридори не працюють.



"Але ж лисичани чекали на порятунок більше доби! І, попри всі думки про небезпеку, вони вже прямують до Дніпра. Через декілька годин ці люди повернуться до життя в тиші. Як і шестеро мешканців Сєвєродонецька, які також вже виїхали з області. Евакуація триває", - наголосив Сергій Гайдай.





Нагадаємо, через російські обстріли 17 квітня не працюватиме жоден гуманітарний коридор.

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