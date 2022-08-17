Із Сумщини до столиці курсуватиме ще один потяг
На Сумщині починає курсуватиме поїзд зі станціями: Конотоп - Київ - Фастів
Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Потяг №895/896 Конотоп - Київ - Фастів вперше відправиться у четвер, 18 серпня.
З Конотопа поїзд відправляється о 04:23 та о 08:23 прибуває до Києва.
У зворотному напрямку потяг відправлятиметься зі столиці о 17:09 та прибуватиме у Конотоп о 21:16.
- Укрзалізниця запустила власний застосунок для для пасажирів, у ньому можна купувати квитки без додаткові комісії та отримувати сповіщення про прибуття і відправлення поїзда.
- Укрзалізниця успішно протестувала інтернет від Starlink у потягах, до кінця року пасажири отримають можливість ним користуватися під час поїздок.
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