Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Потяг №895/896 Конотоп - Київ - Фастів вперше відправиться у четвер, 18 серпня.

З Конотопа поїзд відправляється о 04:23 та о 08:23 прибуває до Києва.

У зворотному напрямку потяг відправлятиметься зі столиці о 17:09 та прибуватиме у Конотоп о 21:16.

Укрзалізниця запустила власний застосунок для для пасажирів, у ньому можна купувати квитки без додаткові комісії та отримувати сповіщення про прибуття і відправлення поїзда.

Укрзалізниця успішно протестувала інтернет від Starlink у потягах, до кінця року пасажири отримають можливість ним користуватися під час поїздок.

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