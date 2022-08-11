Укрзалізниця запустила власний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів
Укрзалізниця запустила власний застосунок для для пасажирів, у ньому можна купувати квитки без додаткові комісії та отримувати сповіщення про прибуття і відправлення поїзда
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Як йдеться у повідомленні, Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.
"У новому застосунку користувачі зможуть придбати та повернути квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні, отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда, знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень, отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень", - пише пресслужба Укрзалізниці.
У пресслужбі зазначили, що протестували новий застосунок ще у липні, а відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
"Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною – будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні. Пасажири зможуть оплатити квитки безпосередньо в мобільному застосунку цифровою карткою за допомогою Apple Pay, Google Pay, або ж можна ввести дані банківської картки та зберегти їх у застосунку для оплат", - пише Укрзалізниця.
Також повідомляється, що наступним етапом диджиталізації Укрзалізниці стане розробка нового сайту, єдиного порталу бортових послуг та розвиток онлайн-замовлення звичних залізничних сервісів: перевезення авто у вагоні, послуг з перенесення або перевезення багажу, пошуку загублених речей, бронювання кімнати для відпочинку.
- Укрзалізниця успішно протестувала інтернет від Starlink у потягах, до кінця року пасажири отримають можливість ним користуватися під час поїздок.
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