Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Як йдеться у повідомленні, Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.

"У новому застосунку користувачі зможуть придбати та повернути квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні, отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда, знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень, отримати доступ до особистого кабінету зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень", - пише пресслужба Укрзалізниці.