Із Запоріжжя 1 липня відкриють виїзд на окуповані території
Із Запоріжжя 1 липня можна буде виїхати приватними автівками на тимчасово окуповані території
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"Сьогодні, 1 липня, планується виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру. Наразі сформована черга автівок на поточний день, яка чекає дозволу на виїзд", - ідеться в заяві.
Інформацію про зміни перетину лінії фронту через безпекову ситуацію повідомлять додатково.
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