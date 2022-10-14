Їжак Сонік-2 у кіно

Передісторія

Як ігровий персонаж, Сонік вперше з'явився в однойменній грі, яка вийшла в червні 1991 р. на консолі Mega Drive/Genesis. Саме там і почалося протистояння Соніка з антагоністом доктором Роботником.

Три перші мультсеріали, присвячені їжачку Соніку, були створені міжнародною компанією DiC, яка на сьогодні припинила своє існування.

Сонік Ікс, 2003 рік

Сонік — надшвидкий персонаж в історії комп'ютерних ігор. Він живе за своїми правилами, обожнює свободу та пригоди. А не любить Сонік, коли хтось його утискає.

У 2014 р. вийшов комп'ютерний мультсеріал "Сонік Бум". Події розгортаються в альтернативному світі, несхожому на всесвіт відеоігор.

Сонік Бум, 2014 рік

Вихід фільму "Сонік у кіно" режисера Джеффа Фаулера відбувся 2020 року. Кінострічка виконана з використанням комп'ютерної графіки та живих акторів.

Акторський склад: Джим Керрі, Бен Шварц та Джеймс Марсден.

Сонік 2

В другій частині Сонік (Бен Шварц) вирішує осісти в красивезному містечку Ґрін- Гіллз. А поруч із ним залишається його вірний друг – шериф Том (Джеймс Марсден) з дружиною Медді (Тіка Самптер), яка за фахом працює ветеринаркою.

Аж ось настає час відпусток. І саме з цього місця починаються пригоди. Цікаві й насичені емоціями. Отже, Медді з Томом вирушають в подорож.

Та раптом повертається Доктор, у виконанні Джима Керрі, аби знайти чудо-камінь, в якому криється надпотужна сила. А разом і з ним припленталась червона єхидна Наклз, у виконанні Ідріса Ельби.

Як протистояти злу?

Та коли є справжні друзі, зло обов'язково програє.

На допомогу Соніку прибігає лисиця з двома хвостами на ймення Тейлз у виконанні Коллін О'Шонессі.

Ця пригодницька комедія з елементами фантастики є логічним продовженням однойменного фільму. Він вийшов у прокат у 2020 році.

Неабиякий успіх цієї комедії спонукав творців до створення продовження.

Першим з акторів дав згоду на зйомки Джим Керрі. Картину знімали у різних куточках світу: Колумбія, Канаді, Гаваї.