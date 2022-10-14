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Їжак Сонік-2 у кіно

Олена Чернінька
14 жовтня, 2022 п'ятниця
16:19
Відео Сонік-2

Світова прем'єра фільму відбулась 27 березня 2022 року. За жанром – це бурхливий мікс фантастики та пригод. Режисером картини виступив Джефф Фоулер. Акторський склад – Джим Керрі та Джеймс Марсден

Передісторія

Як ігровий персонаж, Сонік вперше з'явився в однойменній грі, яка вийшла в червні 1991 р. на консолі Mega Drive/Genesis. Саме там і почалося протистояння Соніка з антагоністом доктором Роботником.

Три перші мультсеріали, присвячені їжачку Соніку, були створені міжнародною компанією DiC, яка на сьогодні припинила своє існування. 

Сонік Ікс, 2003 рік

Сонік — надшвидкий персонаж в історії комп'ютерних ігор. Він живе за своїми правилами, обожнює свободу та пригоди. А не любить Сонік, коли хтось його утискає. 

У 2014 р. вийшов комп'ютерний мультсеріал "Сонік Бум". Події розгортаються в альтернативному світі, несхожому на всесвіт відеоігор.

Сонік Бум, 2014 рік

Вихід фільму "Сонік у кіно" режисера Джеффа Фаулера відбувся 2020 року. Кінострічка виконана з використанням комп'ютерної графіки та живих акторів. 

Акторський склад: Джим Керрі, Бен Шварц та Джеймс Марсден.

Сонік 2

В другій частині Сонік (Бен Шварц) вирішує осісти в красивезному містечку Ґрін- Гіллз. А поруч із ним залишається його вірний друг – шериф Том (Джеймс Марсден) з дружиною Медді (Тіка Самптер), яка за фахом працює ветеринаркою.
Аж ось настає час відпусток. І саме з цього місця починаються пригоди. Цікаві й насичені емоціями. Отже, Медді з Томом вирушають в подорож.

Та раптом повертається Доктор, у виконанні Джима Керрі, аби знайти чудо-камінь, в якому криється надпотужна сила. А разом і з ним припленталась червона єхидна Наклз, у виконанні Ідріса Ельби.

Як протистояти злу?

Та коли є справжні друзі, зло обов'язково програє.

На допомогу Соніку прибігає лисиця з двома хвостами на ймення Тейлз у виконанні Коллін О'Шонессі.

Ця пригодницька комедія з елементами фантастики є логічним продовженням однойменного фільму. Він вийшов у прокат у 2020 році.

Неабиякий успіх цієї комедії спонукав творців до створення продовження.

Першим з акторів дав згоду на зйомки Джим Керрі. Картину знімали у різних куточках світу: Колумбія,  Канаді, Гаваї.

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