Ізраїль атакував кілька об'єктів "Хезболли" в Лівані

Про це пише CNN.

"Винищувачі ВПС ЦАХАЛу атакували кілька об'єктів терористичної організації "Хезболла" на території Лівану у відповідь на обстріл, який був здійснений раніше сьогодні", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Також там додали, що військова інфраструктура Хезболли була серед цілей, які вони атакували.