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Ізраїль атакував кілька об'єктів "Хезболли" в Лівані

12 листопада, 2023 неділя
22:46
Світ Ізраїль танк

Армія оборони Ізраїлю заявила, що сили атакували кілька об'єктів "Хезболли" в Лівані у відповідь на атаки ліванських бойовиків на півночі Ізраїлю

Про це пише CNN.

"Винищувачі ВПС ЦАХАЛу атакували кілька об'єктів терористичної організації "Хезболла" на території Лівану у відповідь на обстріл, який був здійснений раніше сьогодні", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Також там додали, що військова інфраструктура Хезболли була серед цілей, які вони атакували. 

  • Армія оборони Ізраїлю вночі 10 листопада завдала ударів по Сирії у відповідь на атаку БПЛА по школі та по військових базах "Хезболли" в Лівані.
Ізраїль
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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