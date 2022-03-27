Ізраїль на боці народу України, - прем'єр Бенет
Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт заявив, що Ізраїль робить усе можливе, щоб допомогти припинити війну Росії проти України
Про це глава ізраїльського уряду заявив на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. в Єрусалимі, - інформує Еспресо.TV.
"Що стосується війни в Україні, Ізраїль твердо підтримує народ України й збирається продовжувати наші зусилля, щоб допомогти зменшити страждання та припинити кровопролиття, - сказав Нафталі Бенетт. - Ми вже направили наші найкращі медичні команди для створення найсучаснішого польового госпіталю на Заході України. Мені повідомили, що вони вже подбали та пролікували понад 500 пацієнтів. У цей момент, саме в цей момент, лікарі та медсестри ризикують своїм життям, щоб врятувати життя тих, хто цього потребує".
"Я пишаюся тим, що робить Ізраїль, - продовжив ізраїльський прем'єр. - І, звичайно, ми робимо все, що в наших силах, коли нас просять надати свій внесок у зусилля, спрямовані на припинення цієї війни. Ми робимо це, зберігаючи тісну координацію зі Сполученими Штатами та нашими європейськими партнерами".
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