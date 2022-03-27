Про це глава ізраїльського уряду заявив на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. в Єрусалимі, - інформує Еспресо.TV.



"Що стосується війни в Україні, Ізраїль твердо підтримує народ України й збирається продовжувати наші зусилля, щоб допомогти зменшити страждання та припинити кровопролиття, - сказав Нафталі Бенетт. - Ми вже направили наші найкращі медичні команди для створення найсучаснішого польового госпіталю на Заході України. Мені повідомили, що вони вже подбали та пролікували понад 500 пацієнтів. У цей момент, саме в цей момент, лікарі та медсестри ризикують своїм життям, щоб врятувати життя тих, хто цього потребує".



"Я пишаюся тим, що робить Ізраїль, - продовжив ізраїльський прем'єр. - І, звичайно, ми робимо все, що в наших силах, коли нас просять надати свій внесок у зусилля, спрямовані на припинення цієї війни. Ми робимо це, зберігаючи тісну координацію зі Сполученими Штатами та нашими європейськими партнерами".

Нагадаємо, після Варшави учора, 26 березня, держсекретар США відправився в Ізраїль. Говоритиме про Україну, Іран та нафту.

Ізраїль заблокував продаж Україні шпигунського програмного забезпечення, побоюючись реакції РФ, - The Guardian.

Ізраїль спростив умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни.

14 березня влада Ізраїлю через повномасштабне вторгнення Росії в Україну і велику кількість біженців запровадила спеціальні електронні дозволи для в'їзду до країни. Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що такий тимчасовий захід прийняли, щоб упорядкувати в'їзд біженців з України.