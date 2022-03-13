Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ в Україну та закликав припинити атаки
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід під час візиту до Румунії закликав Росію припинити воєнне вторгнення до України.
Про це повідомляють на офіційному сайті МЗС Ізраїлю.
"Як і Румунія, Ізраїль засуджує вторгнення Росії до України. Воно не має жодного виправдання, тому ми закликаємо Росію припинити обстріли й атаки та сісти за стіл переговорів для вирішення цього конфлікт", – заявив Яїр Лапід.
Міністр запевнив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб допомогти вирішити конфлікт мирним шляхом. Міністр додав, що разом зі США та ЄС ізраїльська влада намагається "якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".
- Раніше повідомляли, що Ізраїль намагатиметься бути посередником між Росією та Україною навіть у тому разі, якщо успіх здається малоймовірним.
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