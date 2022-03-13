Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ в Україну та закликав припинити атаки

Про це повідомляють на офіційному сайті МЗС Ізраїлю.

"Як і Румунія, Ізраїль засуджує вторгнення Росії до України. Воно не має жодного виправдання, тому ми закликаємо Росію припинити обстріли й атаки та сісти за стіл переговорів для вирішення цього конфлікт", – заявив Яїр Лапід.

Міністр запевнив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб допомогти вирішити конфлікт мирним шляхом. Міністр додав, що разом зі США та ЄС ізраїльська влада намагається "якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".