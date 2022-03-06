"Навіть якщо перспективи погані": ізраїльський прем'єр заявив, що виступатиме посередником між Росією та Україною

Про це заявив прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет, - інформує Еспресо.TV.



Україна звернулася до Ізраїлю з проханням виступити посередником, посилаючись на хороші відносини уряду як з Києвом, так і з Москвою. В офісі Беннета повідомили, що протягом вихідних він тричі розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.



"Ми й надалі допомагатимемо там, де це буде потрібно, навіть якщо шанси невеликі", – сказав Беннет після повернення з переговорів з Путіним.



Беннет не повідомив подробиць про свою тригодинну зустріч російським президентом, сказавши лише, що вона мала "згоду і підтримку всіх сторін". Reuters розглядає це як натяк на Сполучені Штати.

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю вчора говорив з Путіним про війну в Україні.