Ізраїль планує додатково залучити з України до 2 тис. будівельників, - посольство

Про це повідомляє у Facebook посольство України в Ізраїлі.



"Станом на жовтень 2021 року в Ізраїлі працюють близько 1250 українських будівельників. Наразі Урядом Держави Ізраїль прийнято рішення про додаткове залучення до 2000 фахівців з України", - йдеться у повідомленні.



У зв'язку з цим 8-11 листопада 2021 року за участі ізраїльських екзаменаторів на базі Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" (м. Київ вул. Болсуновська, 31/37) проведуть тестування і відбір бажаючих. Контактні телефони: 093-202 55 88, 097-20255 88.

