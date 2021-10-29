Ізраїль планує додатково залучити з України до 2 тис. будівельників, - посольство
Уряд Ізраїлю ухвалив додатково залучити з України до 2 тис. фахівців будівельної галузі
Про це повідомляє у Facebook посольство України в Ізраїлі.
"Станом на жовтень 2021 року в Ізраїлі працюють близько 1250 українських будівельників. Наразі Урядом Держави Ізраїль прийнято рішення про додаткове залучення до 2000 фахівців з України", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим 8-11 листопада 2021 року за участі ізраїльських екзаменаторів на базі Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" (м. Київ вул. Болсуновська, 31/37) проведуть тестування і відбір бажаючих. Контактні телефони: 093-202 55 88, 097-20255 88.
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