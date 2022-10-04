"Ізраїль сидить на пороховій бочці": посол відповів Зеленському щодо військової допомоги

Про це дипломат сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Повторюся, Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходячи червоних ліній, які пов'язані зі складною ситуацією на Близькому Сході. Ізраїль сидить на вершині порохової бочки, у будь-який момент може статися теракт, може утворитися передвоєнна чи військова ситуація. Тому Ізраїлю необхідно діяти обережно та думати про свою безпеку", - сказав дипломат.

За його словами, йому було "боляче" чути те, що сказав Зеленський, оскільки Ізраїль надає гуманітарну допомогу Україні з перших днів повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський розкритикував Ізраїль за недостатню допомогу Україні під час звернення до спільноти провідних освітніх закладів країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb