Ізраїль та Емірати спільно висадяться на Місяці
Ізраїльський міністр інновацій, науки і технологій Оріт Фаркаш-Хакоен і міністр передових технологій Об'єднаних Арабських Еміратів Сара аль-Амірі підписали першу історичну угоду про співпрацю між Ізраїлем і ОАЕ в галузі освоєння космосу
Угода призведе до спільних космічних проєктів, включно із розробкою космічних технологій, супутників, систем космічних досліджень (робототехніка, транспортні засоби та оптичні системи), космічної промисловості, космічних досліджень, освітніх програм тощо, повідомляє Еспресо.TV.
Як наголошує портал Detaly.co.il, підписано не тільки рамкову угоду між країнами про співпрацю між двома космічними агентствами, але й меморандум про взаєморозуміння щодо конкретних проектів, які вже просуваються.
Читайте також: Китай запустив найтривалішу в своїй історії місію з будівництва космічної станції "Тяньгун"
Серед них - проект "Береш-2" щодо запуску космічного корабля на Місяць.
"Ця співпраця зробить місію "Береш-2" першим науково-технологічним проєктом зі створення спільної історії для двох народів на Місяці, де прапор Ізраїлю буде встановлений поруч з прапором ОАЕ", - зазначає Detaly.co.il.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе