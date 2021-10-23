Ізраїль та Емірати спільно висадяться на Місяці

Угода призведе до спільних космічних проєктів, включно із розробкою космічних технологій, супутників, систем космічних досліджень (робототехніка, транспортні засоби та оптичні системи), космічної промисловості, космічних досліджень, освітніх програм тощо, повідомляє Еспресо.TV.



Як наголошує портал Detaly.co.il, підписано не тільки рамкову угоду між країнами про співпрацю між двома космічними агентствами, але й меморандум про взаєморозуміння щодо конкретних проектів, які вже просуваються.



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Серед них - проект "Береш-2" щодо запуску космічного корабля на Місяць.



"Ця співпраця зробить місію "Береш-2" першим науково-технологічним проєктом зі створення спільної історії для двох народів на Місяці, де прапор Ізраїлю буде встановлений поруч з прапором ОАЕ", - зазначає Detaly.co.il.





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