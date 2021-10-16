Китай запустив найтривалішу в своїй історії місію з будівництва космічної станції "Тяньгун"
Китайський пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-13" в суботу, 16 жовтня 2021 року, успішно зістикувався з "Тяньхе" - основним модулем китайської космічної станції, на базі якої споруджується космічна станція "Тяньгун"
"Шеньчжоу-13" був запущений в суботу в 00:23 за пекінським часом (05:23 - в Києві) за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F" з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю, передає Еспресо.TV.
Le Figaro
На його борту знаходяться три космонавти (у Китаї їх називають тайконавтами), які проведуть в космосі шість місяців в рамках місії з будівництва китайської космічної станції. Серед них - жінка, повідомляє китайська урядова агенція новин Сіньхуа. Дана місія для них буде найтривалішою в історії космічних досліджень Китаю.
Повний 7-годинний запис трансляції пуску ракети, виходу корбаля в космос та стикування (China Space Exploration)
Йдеться про командира корабля на ім'я Чжай Чжиган та тайконавтку Ван Япін, що вже мають досвід космічних польотів, і тайконавта Е Гуанфу, який вперше на орбіті.
Стикування пройшло успішно. Воно відбувалося в автоматичному режимі.
Reuters
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