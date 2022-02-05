Ізраїль заблокував постачання Україні зброї власного виробництва, - "Дзеркало тижня"

Про це ввечері у суботу, 5 лютого 2022 року, повідомило Дзеркало тижня.



"Після оголошення країнами Балтії - Естонією, Латвією та Литвою про отриманий дозвіл від США на передання Україні зброї американського виробництва в рамках зусиль із підтримки Києва перед потенційним російським вторгненням, Міноборони Ізраїлю повідомило трьом країнам Балтії, що їх можливий запит про передання відхилений", – йдеться у повідомленні на сайті видання.



Наголошується, що це рішення викликано бажанням Ізраїлю "збалансувати свої відносини з Росією".



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"Як і США, Ізраїль спочатку затвердив суворі правила для кінцевих споживачів з продажу зброї, які юридично обмежують можливість країни-покупця відправляти обладнання третій стороні без дозволу початкового виробника. Рішення про заборону Ізраїлю було викликане побоюваннями, що Україна прагнутиме отримати протитанкові комплекси Spike спільного німецько-ізраїльського виробництва", - йдеться у повідомленні.



У Міністерствах оборони країн Балтії цієї інформації наразі не підтвердили.



Міноборони Ізраїлю також відмовилося коментувати цю інформацію, але анонімні джерела в ізраїльському військовому відомстві наголосили на "делікатності політики", яку уряд Ізраїлю має вести, коли справа стосується Росії.





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