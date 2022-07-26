Ізраїль закликав своїх громадян не їхати до України на святкування Рош ха-Шана
Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликає громадян утриматися від відвідування України напередодні святкування єврейського Нового року
Про це повідомило Посольство Ізраїлю в Україні у фейсбуці.
Як повідомляється, ізраїльтян просять утриматися від відвідування Умані й околиць міста напередодні святкування єврейського Нового року через військову агресію Росії проти України.
Також, у міністерстві зазначили, що працівники Посольства Ізраїлю не знаходяться постійно в Україні, тому вони не зможуть надати консульську допомогу у разі потреби.
- Раніше повідомлялося, що Посол в Ізраїлі попередив, що цього року паломники не зможуть приїхати до Умані.
- Ізраїль зможе прийняти 100 000 українських євреїв до кінця року.
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