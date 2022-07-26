Ізраїль закликав своїх громадян не їхати до України на святкування Рош ха-Шана

Про це повідомило Посольство Ізраїлю в Україні у фейсбуці.

Як повідомляється, ізраїльтян просять утриматися від відвідування Умані й околиць міста напередодні святкування єврейського Нового року через військову агресію Росії проти України.

"У зв'язку з військовими діями в Україні МЗС Ізраїлю закликає ізраїльських громадян утриматися від відвідування України, включаючи місто Умань та його околиці. Рекомендуємо ізраїльським громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити територію країни. В Україні зберігається небезпека ракетних ударів та повітряних атак по населених пунктах та цивільних об'єктах, у тому числі – у центрі та на заході країни. Йдеться про реальну загрозу життю", - йдеться у повідомленні.

Також, у міністерстві зазначили, що працівники Посольства Ізраїлю не знаходяться постійно в Україні, тому вони не зможуть надати консульську допомогу у разі потреби.

Раніше повідомлялося, що Посол в Ізраїлі попередив, що цього року паломники не зможуть приїхати до Умані.

Ізраїль зможе прийняти 100 000 українських євреїв до кінця року.

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