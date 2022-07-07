Про це написав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Щороку на єврейський Новий рік, Рош га-Шана відвідувачі з Ізраїлю та усього світу прилітають в Україну, щоб помолитися на могилі рабина Нахмана з Брацлава та інших святих місцях. Цього року, через російську війну, святкування Рош га-Шана є невизначеним, — йдеться у дописі на сторінці посольства.

"Через турботу про життя та добробут відвідувачів України та у світлі кричущої російської війни в нашій країні, попри всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і наразі не допускаємо туристів та відвідувачів до України", - написав Корнійчук.

“З цієї нагоди звертаємось до вас, бо ваші молитви важливі для нас. Будь ласка, моліться, щоб до Рош га-Шана війна в Україні, яка розгорілася через кричущу та жорстоку російську агресію, закінчилася... Сподіваємося, що молитви будуть почуті, і що Україна знову буде країною, яка щедро приймає відвідувачів з Ізраїлю, а особливо євреїв, які приїжджають в Україну відвідати могили праведників", - резюмував посол України в Ізраїлі.

7 липня Ізраїль скасував для українців електронні дозволи на в'їзд.

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