Ізраїль завдав авіаударів по позиціях Сирії у відповідь на атаки
24 жовтня винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по сирійських позиціях у відповідь на ракетні обстріли з території Сирії
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
Ізраїльські літаки атакували сирійську військову інфраструктуру та установки, з яких здійснюються пуски в бік Ізраїлю.
"Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по військовій інфраструктурі та мінометним установкам, що належать сирійській армії, у відповідь на запуски в бік Ізраїлю вчора (у вівторок)", - йдеться у повідомленні про удари 24 жовтня.
- 6 жовтня американські військові збили безпілотник у Сирії, оскільки він завдавав авіаударів поблизу їхньої операційної зони.
- 24 жовтня у Пентагоні підтвердили, що бойовики намагалися атакувати американську військову базу у Сирії ударними безпілотниками.
- У неділю вранці, 22 жовтня, армія оборони Ізраїлю нібито завдала ударів по міжнародних аеропортах Алеппо та Дамаска. Унаслідок цього загинув працівник.
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