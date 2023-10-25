Ізраїль завдав авіаударів по позиціях Сирії у відповідь на атаки

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Ізраїльські літаки атакували сирійську військову інфраструктуру та установки, з яких здійснюються пуски в бік Ізраїлю.

"Нещодавно винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по військовій інфраструктурі та мінометним установкам, що належать сирійській армії, у відповідь на запуски в бік Ізраїлю вчора (у вівторок)", - йдеться у повідомленні про удари 24 жовтня.