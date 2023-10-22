ЦАХАЛ завдав ударів по 2 аеропортах Сирії, - ЗМІ
У неділю вранці, 22 жовтня, армія оборони Ізраїлю нібито завдала ударів по міжнародних аеропортах Алеппо та Дамаска. Унаслідок цього загинув працівник
Про це повідомляє сирійське державне інформаційне агентство SANA.
"Сьогодні вранці близько 05:25 ізраїльський ворог одночасно здійснив повітряну агресію ракетними ударами з напрямку Середземного моря на захід від Латакії по міжнародних аеропортах Дамаска та Алеппо", - йдеться у повідомленні військового джерела агенства.
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Зазначається, що внаслідок атаки нібито загинув працівник аеропорту, ще один отримав поранення. Також пошкоджені злітно-посадкові смуги. Аеропорти не працюють.
- У ніч на неділю, 15 жовтня, армія оборони Ізраїлю атакувала сирійський міжнародний аеропорт північного міста Алеппо, вивівши його з ладу.
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