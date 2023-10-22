ЦАХАЛ завдав ударів по 2 аеропортах Сирії, - ЗМІ

Про це повідомляє сирійське державне інформаційне агентство SANA.

"Сьогодні вранці близько 05:25 ізраїльський ворог одночасно здійснив повітряну агресію ракетними ударами з напрямку Середземного моря на захід від Латакії по міжнародних аеропортах Дамаска та Алеппо", - йдеться у повідомленні військового джерела агенства.

Читайте також: Що таке ліванська організація "Хезболла" і як її терористи загрожують Ізраїлю та світу.

Зазначається, що внаслідок атаки нібито загинув працівник аеропорту, ще один отримав поранення. Також пошкоджені злітно-посадкові смуги. Аеропорти не працюють.