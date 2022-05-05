Ізюм на Харківщині - це друга Чорнобаївка: велика російська битва за Донбас захлинулася, - військовий експерт Коваленко

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.



"Ізюм - це ахіллесова пʼята. Це місто має стратегічне й тактичне значення, але фактично - це друга Чорнобаївка. Тому велика російська битва за Донбас, відправною точкою якої був Ізюм, вона й захлинулася. Адже росіяни просуваються лише на 1-2 км, а іноді вимушені й відступати", - зазначив Коваленко.



Військовий експерт додав, що російські окупанти вважали, що окупація та контроль Ізюму дає їм стратегічну й тактичну перевагу, але це було помилкою.







"Чому так відома Чорнобаївка? Тому що це місто, яке є "дверима" до Херсона, з іншого боку аеродром і його розміщення дає перевагу перед наступом на Миколаївську область. Але Чорнобаївка цілком і повністю прострілюється українськими військами. Так само й Ізюм: якщо ви намагаєтеся сконцентрувати сили й засоби, вони на підʼїзді до Ізюма знищуються; якщо ви намагаєтеся наступати з Ізюма, ці сили та засоби також знищуються", - зауважив Олександр Коваленко.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що впродовж 1 травня росіяни обстріляли житлові квартали Харкова та Харківщину, вбивши трьох людей і поранивши вісьмох, а 2 травня окупанти завдали по Харкову два удари з реактивних систем залпового вогню та артобстріл, а також обстріляли Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

Фото: reuters