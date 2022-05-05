English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ізюм на Харківщині - це друга Чорнобаївка: велика російська битва за Донбас захлинулася, - військовий експерт Коваленко
Ексклюзив

Ізюм на Харківщині - це друга Чорнобаївка: велика російська битва за Донбас захлинулася, - військовий експерт Коваленко

5 травня, 2022 четвер
11:38
війна з Росією ЗСУ українські військові

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що місто Ізюм на Харківщині є другою Чорнобаївкою на Херсонщині, адже так само легко прострілюється Збройними силами України, тому велика російська битва за Донбас і захлинулася

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.

"Ізюм - це ахіллесова пʼята. Це місто має стратегічне й тактичне значення, але фактично - це друга Чорнобаївка. Тому велика російська битва за Донбас, відправною точкою якої був Ізюм, вона й захлинулася. Адже росіяни просуваються лише на 1-2 км, а іноді вимушені й відступати", - зазначив Коваленко.

Військовий експерт додав, що російські окупанти вважали, що окупація та контроль Ізюму дає їм стратегічну й тактичну перевагу, але це було помилкою.  



"Чому так відома Чорнобаївка? Тому що це місто, яке є "дверима" до Херсона, з іншого боку аеродром і його розміщення дає перевагу перед наступом на Миколаївську область. Але Чорнобаївка цілком і повністю прострілюється українськими військами. Так само й Ізюм: якщо ви намагаєтеся сконцентрувати сили й засоби, вони на підʼїзді до Ізюма знищуються; якщо ви намагаєтеся наступати з Ізюма, ці сили та засоби також знищуються", - зауважив Олександр Коваленко.

  • Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що впродовж 1 травня росіяни обстріляли житлові квартали Харкова та Харківщину, вбивши трьох людей і поранивши вісьмох, а 2 травня окупанти завдали по Харкову два удари з реактивних систем залпового вогню та артобстріл, а також обстріляли Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Фото: reuters
Новини
Харківська область
Донбас
Олександр Коваленко
Харківщина
Ізюм
Читайте також:
Петер Сійярто
4 травня, 2022 середа
Угорщина назвала умову, за якої підтримає ембарго ЄС на російську нафту
знищення ворога артилеристами "Півдня"
4 травня, 2022 середа
Артилеристи угруповання військ "Південь" показали, як знищують ворога
4 травня, 2022 середа
У Білорусі повідомляють про рух колон військової техніки у бік кордонів із Литвою та Україною
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.23
    Купівля 31.23
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.85
    Продаж 33.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
5 травня
12:14
"Русский корабль, иди нах@й"
"Русский корабль, иди нах@й": українська компанія розробила мобільний застосунок, який показує актуальні втрати ворога
12:12
Ексклюзив
Анатолій Шарій
Суд в Іспанії повинен розглянути запит про екстрадицію Шарія в Україну, - адвокат Полозов
12:08
обстріл ракета
На Донеччині росіяни обстріляли 12 населених пунктів за добу й пошкодили щонайменше 35 цивільних об'єктів
12:05
Ексклюзив
нафта
Словаччина стає заручником енергетичної гри угорського уряду, - експерт з міжнародної енергетики Гончар
12:03
Порошенко
Президент Європейської народної партії запросив Петра Порошенка взяти участь у конгресі ЄНП
11:47
збитий гвинтокрил окупантів
Із Київського водосховища дістали збитий гвинтокрил окупантів
11:40
Пожежа в Зоні відчуження
Займання сухостою у Чорнобильській зоні відчуження локалізовано - ДСНС
11:37
приміський поїзд
Укрзалізниця призначила додаткові приміські потяги з 7 травня
11:28
Миколаївська область
Росіяни всю ніч бомбили місто й область: за добу на Миколаївщині поранено не менш ніж 15 людей
11:22
город картопля
"​Через ​непрост​е​ економічн​е​ становище"​: ​р​​осійський автозавод, на якому BMW збирав авто, виділить співробітникам городи під картоплю
11:19
знищена ворожа техніка
За час повномасштабної війни проти України РФ втратила близько 24,7 тис. військових, 1092 танки, 312 БПЛА та 196 літаків, - Генштаб ЗСУ
11:00
росіяни обстріляли Святогірську лавру
На Донеччині росіяни обстріляли Святогірську лавру: поранено сімох цивільних
11:00
Оновлено
ракетний удар по Краматорську
Унаслідок нічного авіаракетного удару по Краматорську поранено щонайменше 25 мирних мешканців
10:53
виробництво завод
На Дніпропетровщину переїхало 2 заводи, швейне виробництво і мережа кав'ярень із Донецької та Луганської областей
10:51
Анатолій Шарій
В Іспанії затримали проросійського блогера Шарія, підозрюваного в держзраді
10:41
ракетний комплекс "Оса"
На Запоріжжі українські військові знищили російський безпілотник з ракетного комплексу "Оса"
10:27
ППО ЗСУ
Сили ППО 4 травня збили дві ракети над Черкащиною
10:26
Катували та грабували мирних мешканців Київщини: двом бурятам заочно оголосили підозру
10:00
евакуювали
Упродовж 5 травня з Енергодара можна буде евакуюватися власним транспортом
09:57
євро
Працевлаштувався кожен третій з 28 тис. працездатних українських біженців у Литві
09:52
маріуполь
Фільтраційні табори для маріупольців: примусово вивезених чоловіків катують, тримають у нелюдських умовах і готують до "параду" в ролі полонених військових
09:19
Майже 40 мінометних прильотів: окупанти обстріляли Сумщину
09:02
Кулеба
Україна вчиться керувати озброєнням швидше, ніж деякі уряди ухвалюють рішення про його надання, - Кулеба
08:48
білоруські військові
Росія спробує відтягнути частину української армії з Донбасу, використавши планові військові навчання в Білорусі, – британська розвідка
08:46
Ексклюзив
Баштанка
Цілодобові бої йдуть на межі Миколаївщини та Херсонщини, - депутатка облради Москаленко
08:41
діти війна жертви
Кількість загиблих дітей за час повномасштабної війни РФ проти України зросла до 221, ще понад 408 отримали поранення
08:37
"Відправна точка плану Маршалла для України": президент Євроради розповів про три пріоритети конференції донорів у Варшаві
08:30
Андрій Ярмоленко
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій півфіналу
08:26
Росіяни за добу 24 рази обстріляли Луганщину: загинуло троє людей, пошкоджено щонайменше 23 будинки
08:00
"Рома"
Ліга конференцій: розклад матчів і трансляцій півфіналу
07:40
обстріл потяг поїзд
На ранок 5 травня в Україні запізнюються 46 пасажирських потягів. Перелік
07:27
Українська армія ЗСУ
Українська армія відновила контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївщини та Херсонщини, - Генштаб
06:38
ЦРУ
Розвіддані США допомогли українським військовим ліквідовувати російських генералів, - The New York Times
06:31
Ентоні Блінкен
Держсекретар США захворів на COVID-19
06:19
Урядовий скандал у Польщі
У Польщі назріває урядова криза: прем'єр вимагає відставки голови МЗС, якого підтримує президент, – ЗМІ
06:02
зерно порти
Війна в Україні провокує тривимірну кризу: продовольчу, енергетичну та фінансову, - Bloomberg
05:55
"Боротьба за припинення війни, подібної до тієї, якої зазнала Україна, – це гонитва задля обмеження кількості вбитих, поранених, переміщених і травмованих": Анджеліна Джолі написала про поїздку в Україну
05:21
Радбез ООН
Сьогодні Радбез ООН обговорить питання захисту цивільного населення та інфраструктури в Україні
04:59
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Штайнмаєр готовий зустрітися із Зеленським. Візит можливий разом з Шольцом та Бербок
04:37
путін путлер
Росія вже програла війну в Україні. Путін не досягне цілей, які ставив перед вторгненням, - Білий дім
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV