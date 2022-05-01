Кабаєва народжувала від Путіна у Швейцарії, - SonntagsZeitung
У президента Росії Володимира Путіна у 2015 та 2019 роках народилися двоє синів, один із них - у Швейцарії
З таким твердженням у неділю, 1 травня 2022 року, виступила швейцарська газета Sonntags Zeitung, розповідає Еспресо.TV.
Згідно із повідомленням, народила хлопчиків колишня олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва.
Видання посилається на джерело - знайомого лікарки, емігрантки з Росії, яка, як заявляється, обидва рази приймала пологи. Газета пише, що не розкриває прізвище лікарка та її знайомого на їхнє особисте прохання.
Ця лікарка-генікологиня, як зазначається, родом із Росії та в юності була знайома з Путіним, але вже давно емігрувала до Швейцарії.
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За словами джерела, швейцарське місто Лугано було обране як місце народження дитини у 2015 році, "щоб зберегти все в таємниці".
За чотири роки Аліна Кабаєва знову народила, але цього разу у Москві, за словами джерела, це було "рішення президента".
Як наголошується, під час обох вагітностей Кабаєва кілька разів приїжджала до Лугано, але Путіна з нею жодного не було.
Видання Wall Street Journal нещодавно також писало про те, що Кабаєва багато часу проводила у Швейцарії в особняку "з високими стінами та гелікоптерним майданчиком".
При цьому SonntagsZeitung не отримало коментарів представників Кабаєвої чи Путіна.
- Нагадаємо, американська газета The Wall Street Journal пояснила, чому влада США не поспішає впроваджувати персональні санкції проти Кабаєвої.
- За інформацією WSJ у Путіна та Кабаєвої, до слова, не двоє спільних дітей, а троє. Але двоє з них - хлопці.
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