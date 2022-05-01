Кабаєва народжувала від Путіна у Швейцарії, - SonntagsZeitung

З таким твердженням у неділю, 1 травня 2022 року, виступила швейцарська газета Sonntags Zeitung, розповідає Еспресо.TV.



Згідно із повідомленням, народила хлопчиків колишня олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва.



Видання посилається на джерело - знайомого лікарки, емігрантки з Росії, яка, як заявляється, обидва рази приймала пологи. Газета пише, що не розкриває прізвище лікарка та її знайомого на їхнє особисте прохання.



Ця лікарка-генікологиня, як зазначається, родом із Росії та в юності була знайома з Путіним, але вже давно емігрувала до Швейцарії.



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За словами джерела, швейцарське місто Лугано було обране як місце народження дитини у 2015 році, "щоб зберегти все в таємниці".



За чотири роки Аліна Кабаєва знову народила, але цього разу у Москві, за словами джерела, це було "рішення президента".



Як наголошується, під час обох вагітностей Кабаєва кілька разів приїжджала до Лугано, але Путіна з нею жодного не було.



Видання Wall Street Journal нещодавно також писало про те, що Кабаєва багато часу проводила у Швейцарії в особняку "з високими стінами та гелікоптерним майданчиком".



При цьому SonntagsZeitung не отримало коментарів представників Кабаєвої чи Путіна.

Нагадаємо, американська газета The Wall Street Journal пояснила, чому влада США не поспішає впроваджувати персональні санкції проти Кабаєвої.

За інформацією WSJ у Путіна та Кабаєвої, до слова, не двоє спільних дітей, а троє. Але двоє з них - хлопці.





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