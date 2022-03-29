Кабмін готує програму підтримки для українців, яких депортували в Росію, - Верещук

Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

"Якщо в таких людей є при собі документи, що підтверджують їх особу (на жаль, росіяни почасти їх відбирають), та є можливість – слід дістатися українських консульських установ або ж зателефонувати. Так ви можете отримати реальну допомогу і повернутися в Україну та влаштуватися", - сказала вона.

Нагадаємо, що 26 березня окупанти насильно вивезли у РФ лікарів та пацієнтів Маріупольської міської лікарні №1.

29 березня окупанти примусово вивезли персонал та пацієнтів Маріупольського пологового будинку №2 на територію РФ.

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Верещук заявила, що вже чимало людей змогли повернутися до України після депортації і уряд наразі готує програму підтримки для них.