Кабмін готує програму підтримки для українців, яких депортували в Росію, - Верещук
Уряд готує програму підтримки для примусово депортованих до РФ українців
Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук.
"Якщо в таких людей є при собі документи, що підтверджують їх особу (на жаль, росіяни почасти їх відбирають), та є можливість – слід дістатися українських консульських установ або ж зателефонувати. Так ви можете отримати реальну допомогу і повернутися в Україну та влаштуватися", - сказала вона.Верещук заявила, що вже чимало людей змогли повернутися до України після депортації і уряд наразі готує програму підтримки для них.
- Нагадаємо, що 26 березня окупанти насильно вивезли у РФ лікарів та пацієнтів Маріупольської міської лікарні №1.
- 29 березня окупанти примусово вивезли персонал та пацієнтів Маріупольського пологового будинку №2 на територію РФ.
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