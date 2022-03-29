У Маріуполі окупанти примусово вивезли персонал та пацієнтів пологового будинку у Росію, - міська рада

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



Стало відомо, що понад 70 осіб примусово вивезли з Пологового будинку №2, що у Лівобережному районі міста Маріуполь.

Міська рада повідомляє, що наразі відомо уже про 20 тисяч депортованих окупантами маріупольців. Як відомо, у громадян України вилучають документи, що засвідчують особу та відправляють у т.зв. фільтраційні табори на території РФ. Після цього людей відправляють до віддалених міст Росії.



Про принципи розподілу та про причини вивезення окупанти не повідомляють.



"Те, що сьогодні роблять росіяни, порушує усі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків. Це велика робота, яку ми реалізуємо під керівництвом голови Донецької військової адміністрації Павла Кириленка. Ми зробимо все для того, щоб повернути людей додому", - запевнив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що 26 березня окупанти насильно вивезли у РФ лікарів та пацієнтів Маріупольської міської лікарні №1.

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