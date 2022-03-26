У Маріуполі окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1, - міськрада
За словами очевидців, в Маріуполі окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал міської лікарні №1, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу
Про це повідомляє міська рада Маріуполя, передає "Еспресо. TV".
Відомо, що на території лікарні приблизно знаходилось 700 людей. Але скільки маріупольців було депортовано ще точно невідомо.
- Нагадаємо, окупанти знищують Маріуполь, щоб українці "боялися російської армії", - мер Маріуполя
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе