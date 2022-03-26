У Маріуполі окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1, - міськрада

Про це повідомляє міська рада Маріуполя, передає "Еспресо. TV".

Відомо, що на території лікарні приблизно знаходилось 700 людей. Але скільки маріупольців було депортовано ще точно невідомо.

Нагадаємо, окупанти знищують Маріуполь, щоб українці "боялися російської армії", - мер Маріуполя

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