Окупанти знищують Маріуполь, щоб українці "боялися російської армії", - мер Маріуполя
За словами міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, саме таку відповідь сказав один з офіцерів загарбників
"Ми не боїмося російської армії, не бояться наші воїни, тому що ми знаходимося на нашій землі, і перемога і справді сьогодні на нашому боці", - зауважив очільник міста.
Також Бойченко повдіомив, що наразі виїхати з міста можна лише одним коридором – до Бердянська.
"Але потрібен стійкий "зелений коридор" хоча б на тиждень-два, щоб вивезти з Маріуполя всіх людей, які просять про це", - наголосив мер Маріуполя.
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