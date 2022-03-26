Окупанти знищують Маріуполь, щоб українці "боялися російської армії", - мер Маріуполя

"Ми не боїмося російської армії, не бояться наші воїни, тому що ми знаходимося на нашій землі, і перемога і справді сьогодні на нашому боці", - зауважив очільник міста.

Також Бойченко повдіомив, що наразі виїхати з міста можна лише одним коридором – до Бердянська.



"Але потрібен стійкий "зелений коридор" хоча б на тиждень-два, щоб вивезти з Маріуполя всіх людей, які просять про це", - наголосив мер Маріуполя.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти почали зачистку території, шукають "нацистів", - міськрада

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