В ОРДЛО росіяни видають SIM-карти невизнаних операторів і намагаються ізолювати місцевих мешканців від світу, - Центр при РНБО
В окупованій частині Маріуполя росіяни видають картки невизнаного мобільного оператора та прагнуть залишити місцеве населення без зв'язку зі світом
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
В окупованій частині Маріуполя росіяни відкрили штаб "Єдиної Росії" у приміщенні супермаркету "Метро", безкоштовно роздають картки невизнаного мобільного оператора "Фенікс".
В ОРДО діє "мобільний оператор" "Фенікс", в ОРЛО - "Лугаком". Своє обладнання вони змонтували на захоплених вежах українських операторів, а SIM-карти привязують до паспортних даних власника.
""Фенікс" та "Лугаком" - невизнані оператори, тому жодна країна, навіть РФ, з ними не укладала договір про роумінг", - зауважили в Центрі при РНБО.
"ДНР" і "ЛНР" не укладали угоди між "Феніксом" і "Лугакомом", щоб мешканці ОРДО й ОРЛО могли телефонувати один одному.
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