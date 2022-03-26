В ОРДЛО росіяни видають SIM-карти невизнаних операторів і намагаються ізолювати місцевих мешканців від світу, - Центр при РНБО

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.



В окупованій частині Маріуполя росіяни відкрили штаб "Єдиної Росії" у приміщенні супермаркету "Метро", безкоштовно роздають картки невизнаного мобільного оператора "Фенікс".



В ОРДО діє "мобільний оператор" "Фенікс", в ОРЛО - "Лугаком". Своє обладнання вони змонтували на захоплених вежах українських операторів, а SIM-карти привязують до паспортних даних власника.



""Фенікс" та "Лугаком" - невизнані оператори, тому жодна країна, навіть РФ, з ними не укладала договір про роумінг", - зауважили в Центрі при РНБО.



"ДНР" і "ЛНР" не укладали угоди між "Феніксом" і "Лугакомом", щоб мешканці ОРДО й ОРЛО могли телефонувати один одному.

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