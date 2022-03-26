У Маріуполі окупанти почали зачистку території, шукають "нацистів", - міськрада

Про це повідомляє міська рада Маріуполя, передає "Еспресо. TV".

За свідченнями місцевих мешканців, росіяни почали ходити по квартирах будинків, що вціліли, проводять перепис населення.

"Коли ніхто не відчиняє, вони просто ламають двері. Проводять обшуки. Питають у місцевих, хто тут нацисти, хто служив в ЗСУ, хто за Україну, де живуть їхні батьки і таке інше", - розповідають маріупольці.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти зруйнували дитячий реабілітаційний центр

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